У Зеленского пока не покажут его предложения по урегулированию на Донбассе

«Дорожная карта» президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной минимум до 19 июня, ее согласуют с партнерами по Нормандскому формату, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
«Относительно вопроса „дорожной карты“ от президента относительно Минских переговоров — мы пока не делаем „дорожную карту“ публичной по двум причинам. Первая причина — это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной», — сказала Мендель на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, необнародование сейчас этой «дорожной карты» — это вопрос безопасности.
«С другой стороны, мы хотим согласовать „дорожную карту“ с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту», — добавила Мендель
По ее словам, «дорожная карта» касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.
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