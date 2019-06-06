У Зеленского пока не покажут его предложения по урегулированию на Донбассе

«Дорожная карта» президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной минимум до 19 июня, ее согласуют с партнерами по Нормандскому формату, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Относительно вопроса „дорожной карты“ от президента относительно Минских переговоров — мы пока не делаем „дорожную карту“ публичной по двум причинам. Первая причина — это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной», — сказала Мендель на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, необнародование сейчас этой «дорожной карты» — это вопрос безопасности.

«С другой стороны, мы хотим согласовать „дорожную карту“ с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту», — добавила Мендель

По ее словам, «дорожная карта» касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.