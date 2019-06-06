Кучма прокомментировал вчерашнюю встречу в Минске

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма заявил, что Киев готов выполнить политические пункты Минских соглашений после того, как будут реализованы пункты по обеспечению безопасности в регионе.
«Политические проблемы — выборы и так далее — могут быть выполнены только тогда, когда будут выполнены первые три пункта минских соглашений. Это прекращение огня, отведение вооружений и отведение войск, — заявил он в четверг, комментируя итоги состоявшейся накануне встречи контактной группы в Минске. — Но, как вы знаете, сегодня все эти три проблемы топчутся на месте».
По его словам, проблем накопилось действительно очень много. «Это вода, электроэнергия, связь, — продолжал Кучма. — Когда я услышал вчера все это от руководителя подгруппы по экономике, то мне стало не по себе. А чем же мы все время занимались?».
«Но вчерашнее совещание мне понравилось, — отметил он, — тон нашего разговора как в рабочих подгруппах, так и на общем совещании. Появилось ощущение, что есть желание что-то делать, сдвинуть с места все эти проблемы, которые на сегодня существуют».
Кроме того, он подчеркнул, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а решением СНБО Украины введено временное ограничение на перемещение товаров.
«Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?», — сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.
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