Зеленский надеется провести выборы на Донбассе осенью и верит, что РФ согласиться изменить Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» он заявил, что «местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ». Он подчеркнул при этом, что «выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований».

Он также считает, что Российская Федерация готова «думать» над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

«Я называю это „гибкостью Минска“. Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает», — сказал он в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивает, что «давайте всё по Минску».

«И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей — это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России — конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен», — считает он.