У партии Гройсмана не будет ни одного мажоритарщика на выборах в Раду

Политическая партия «Украинская стратегия Гройсмана» не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.

«У нас не будет кандидатов по мажоритарке» — сообщил журналистам глава политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко после съезда партии в пятницу.

Поясняя причины такого решения, он отметил, что за такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уварена.

Напоиним, что сегодня на съезде партии в Киеве был сформирован список для участия в выборах.

Пятерку списка для похода на внеочередные выборы от политической силы возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

В десятку также вошел Павел Яблонский — депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии «Винницкая европейская стратегия».

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук и Виктор Еленский.