Посол Польши пришел на киевский марш за семейные ценности

Посол Польши Бартош Цихоцкий присоединился к «Маршу в защиту жизни и семьи», который состоялся в Киеве 8 июня. Об этом сообщает «Европейская правда».
Посол опубликовал в Twitter собственное селфи с шествия религиозных организаций и сторонников семейных ценностей.
Отметим, что в прошлом послы западных государств выходили вместе с украинцами на маршы за права ЛГБТ-сообщества.
Так, к «КиевПрайду-2018» присоединились депутат Европарламента Ребекка Хармс, госминистр в МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот, посол Германии в Украине Эрнст Райхель, посол Норвегии Уле Терье Хорпестад, посол Канады Роман Ващук, Посол США Мари Йованович, посол Швеции Мартин Хагстрён.
Marsz w obronie życia i rodziny. Kijów, 8 czerwсa 2019.— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) 8 июня 2019 г.
Хода на захист життя та сім'ї, Київ, 8 червня 2019.
(Fot. FB Всеукраїнська Хода на захист прав дітей і сімей) pic.twitter.com/YkRUoa1LeN
Бартош Цихоцкий — историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года — снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.
Будучи критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.
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