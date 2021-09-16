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Посол Польши предложил создать в Киеве формат с участием послов стран Центральной Европы

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Посол Польши предложил создать в Киеве формат с участием послов стран Центральной Европы

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил создать новый дипломатический формат с участием послов стран Балтии, Вышеградской группы и Румынии.

«Есть формат G7. Они очень много делают для реформ в Украине, а можно подумать и о дипломатическом формате C8 в Киеве: послы стран Балтии, Вышеградской группы, Румынии», — сказал Цихоцкий на Украинском центрально-европейском форуме в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Цихоцкого, он бы рекомендовал топ-политикам Украины встречаться не только с послами G7, но и послами стран C8.

Посол обратил внимание на то, что ситуация в регионе меняется, и не в лучшую сторону. Он уточнил, что имеет ввиду саммит президентов США и России в Женеве, американско-немецкое заявление о «Северном потоке 2», завершение строительства «Северного потока 2», ситуации в Афганистане и в Беларуси.

«С нашей точки зрения, эта плохая динамика должна нас консолидировать. Регион должен цементироваться, должен соединиться... Страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны вместе найти ответ на эти вызовы и эти угрозы», — считает Цихоцкий.

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Кроме того, посол указал, что Польша и Украина ожидают реальных гарантий транзита газа через Украину.

«Мы понимаем, что „Северный поток 2“ создает дефицит в сфере безопасности, и это должно быть рекомпенсировано, но также заставляет нас к политической консолидации», — добавил дипломат.

Польша, Бартош Цихоцкий
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