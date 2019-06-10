Мураев поведет на выборы список объединенного «Оппоблока»

Список партии «Оппозиционный блок» на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил лидер партии «Наши», внефракционный народный депутат Евгений Мураев.
Как передает «Интерфакс-Украина», список кандидатов в народные депутаты был обнародован в понедельник в Киеве на Форуме объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам».
В избирательный список вошли глава одноименной фракции в парламенте Вадим Новинский, замглавы фракции Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов.
Также в списке мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк и депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев.
Среди приоритетов предвыборной программы было названо «достижение мира, возвращение украинцев домой, отмена антинародных реформ и грабительских тарифов» и прочее.
Напомним, что ранее партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.
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