Находящийся в тюрьме Ефремов может пойти на выборы в первой десятке Оппоблока

Экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка «Оппоблока» на внеочередных парламентских выборах. Об этом заявил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина».

По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

«Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко», — заявил Мураев.

Напомним, 30 июля 2016 года экс-главу фракции «Партия регионов» Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того его подозревают в в прямой поддержке организации «ЛНР», а также незаконном завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа 2016 г. Ефремова взяли под стражу. С тех пор суд неоднократно продлевать ему срок заключения.