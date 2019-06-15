Находящийся в тюрьме Ефремов может пойти на выборы в первой десятке Оппоблока

Экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка «Оппоблока» на внеочередных парламентских выборах. Об этом заявил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина».
По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.
«Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко», — заявил Мураев.
Напомним, 30 июля 2016 года экс-главу фракции «Партия регионов» Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того его подозревают в в прямой поддержке организации «ЛНР», а также незаконном завладении имуществом «Луганскуголь».
1 августа 2016 г. Ефремова взяли под стражу. С тех пор суд неоднократно продлевать ему срок заключения.
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