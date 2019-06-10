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Гриценко представил свою первую десятку

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Гриценко представил свою первую десятку

Партия «Гражданская позиция» огласила свой избирательный список на внеочередных парламентских выборах 21 июля, утвержденный на съезде в понедельник.

Как передает «Интерфакс-Украина», список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. В первой пятерке также народный депутат, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов, лидер партии «Ридна краина» Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Во второй десятке списка «Гражданской позиции» секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава ивано-франковской облорганизации партии Николай Ладовский, экс-нардеп Егор Фирсов и экс-замглавы СБУ Виктор Трепак. На 11-м месте экс-замглавы Нацбанка Александр Савченко.

Гриценкол также расскащза, что его партия и «Рух новых сил» Михаила Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на внеочередные парламентские выборы.

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«Партия „Гражданская позиция“ и партия „Рух новых сил“ идут на выборы отдельно. Таков результат наших переговоров», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник после съезда «Гражданской позиции» ее лидер Анатолий Гриценко.

Гриценко отметил, что его партия и политическая сила Саакашвили договорились, что на выборах не будут «нападать друг на друга», потому что имеют общие ценности. «Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать», — указал он.

Анатолий Гриценко, Гражданская позиция
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