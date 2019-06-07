Партии «Оппозиционный блок», «Мира и развития», «Видродження», «Наши» и «Доверяй делам» объединились для участия в выборах

Политические партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщил заместитель главы парламентской фракции «Оппоблока» Александр Вилкул.

«Мы объединились! Партии „Оппозиционный блок“, „Партия мира и развития“, „Наши“, „Видродження“ и „Доверяй делам“. Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные „реформы“. Реализовать это можем только мы», — написал Вилкул на своей странице в Фейсбук в пятницу днем.