Бывший менеджер Коломойского хочет восстановиться в должности главы «Укртранснафты»

Экс-предправления «Укртранснафта» Александр Лазорко (который длительное время руководил Надвирнянским нефтеперерабатывающим заводом, принадлежащим структурам бизнесмена Игоря Коломойского) оспорил свое увольнение с должности в августе 2015 года.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в базе данных Окружного админсуда Киева 6 июня по делу 640/9951/19 зарегистрировано три иска от Лазорко к Министерству юстиции и госрегистраторам Печерской райгосадминистрации Киева (Марине Карташовой, Александру Панкову, Ларисе Максименко, Олегу Иванюхе и Виктории Демешко) с требованием признать их действия противоправными, отменить их решения и обязать осуществить действия.

Истец оспаривает внесение изменений в регистрационные данные «Укртранснафты» в августе 2015 года в части смены главы правления, которым на то время являлся Лазорко, и требует восстановить его в должности.

Напомним, в марте 2015 года НАК «Нафтогаз Украины» уволила председателя правления «Укртранснафты» Александра Лазорко. Одной из причин увольнения была названа откачка 385 тыс. тонн технологической нефти из нефтепроводов и размещение ее на хранении в резервуарах НПЗ группы «Приват» в Кременчуге, Дрогобыче и Надвирной. По данному эпизоду правоохранительные органы вели расследование, Лазорко покинул страну и был объявлен в розыск. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Лазорко был снят с розыска и 5 июня вернулся в Украину.

«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».