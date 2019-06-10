Бывший менеджер Коломойского хочет восстановиться в должности главы «Укртранснафты»

Экс-предправления «Укртранснафта» Александр Лазорко (который длительное время руководил Надвирнянским нефтеперерабатывающим заводом, принадлежащим структурам бизнесмена Игоря Коломойского) оспорил свое увольнение с должности в августе 2015 года.
Как сообщает Интерфакс-Украина, в базе данных Окружного админсуда Киева 6 июня по делу 640/9951/19 зарегистрировано три иска от Лазорко к Министерству юстиции и госрегистраторам Печерской райгосадминистрации Киева (Марине Карташовой, Александру Панкову, Ларисе Максименко, Олегу Иванюхе и Виктории Демешко) с требованием признать их действия противоправными, отменить их решения и обязать осуществить действия.
Истец оспаривает внесение изменений в регистрационные данные «Укртранснафты» в августе 2015 года в части смены главы правления, которым на то время являлся Лазорко, и требует восстановить его в должности.
Напомним, в марте 2015 года НАК «Нафтогаз Украины» уволила председателя правления «Укртранснафты» Александра Лазорко. Одной из причин увольнения была названа откачка 385 тыс. тонн технологической нефти из нефтепроводов и размещение ее на хранении в резервуарах НПЗ группы «Приват» в Кременчуге, Дрогобыче и Надвирной. По данному эпизоду правоохранительные органы вели расследование, Лазорко покинул страну и был объявлен в розыск. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Лазорко был снят с розыска и 5 июня вернулся в Украину.
«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016