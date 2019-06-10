Кубив намерен провести перепись населения-2020 через смартфон

Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Об этом первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли украины Степан Кубив написал на своей странице в Facebook.

«Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Уже несколько лет мы проводим подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем», — рассказал Кубив.

Тестирование технологии, по его словам, состоится уже в 2019 году.