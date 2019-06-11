Джон Керри решил не участвовать в выборах президента США в 2020 году

Бывший госсекретарь США Джон Керри снял свою кандидатуру с президентских выборов, запланированных на 2020 год. Об этом сообщает Sky News.

«Я думал об участии до того, как свое желание высказал Джо Байден, поэтому я не буду врываться в политическую борьбу», — заявил 75-летний Керри.

Он отметил, что будет поддерживать Байдена на выборах.

Как сообщает телеканал, в настоящее время свои кандидатуры на участие в выборах президента США в следующем году выдвинули 23 человека.

25 апреля Байден объявил о своем участии в президентской гонке 2020 года. Для 76-летнего Джона Байдена это участие в президентских выборах может стать третьим. Впервые демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру через три месяца после начала кампании. В 2008 году он вновь начал борьбу за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз.