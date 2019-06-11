Веревский покупает активы Дельта Банка с дисконтом 96%

Победителем аукциона Фонда гарантирования по продаже пула масложировых активов Дельта Банка на 4,9 миллиарда гривень стало ООО «Финансовая компания «Скай», конечным бенефициаром которого является Андрей Веревский. Об этом сообщает Finbalance.
Таким образом, дисконт в этой сделке составит 96,2%.
«Согласно информации госреестра, конечным бенефициаром ООО „Финансовая компания „Скай“ является Андрей Веревский. Эта же структура в марте уже побеждала на аукционе ФГВФЛ (с предложением 906 млн грн), на котором продавались эти же активы Дельта Банка. Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица“, — отмечается в сообщении.
Также сообщается, что на текущий момент протокол по итогам аукциона, состоявшегося 7 июня, между ФГВФЛ и ООО „ФК“ Скай» еще не подписан.
Ранее Фонд гарантирования сообщал, что некоторые активы из указанного пула находятся в залоге НБУ и Укрэксимбанка.
В обеспечении по кредитам — объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположены в Одесской области, в частности:
По данным ФГВФЛ, соответствующие кредиты были выданы Дельта Банком для ООО «Ильичевский зерновой порт», ОАО «Одесский масложировой комбинат», ООО «Ильичевска зерновая компания», ООО «Стройбуд Ильичевск».
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