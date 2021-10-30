Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова», которую, по той информации, что сейчас есть, будут финансировать Андрей Веревский и Ринат Ахметов.
От имени Ахметова действует Сергей Тарута, выполняя роль «ширмы» и посыльного, чтобы не светить лишний связь Ахметова с Разумковым, а со стороны Веревского действует его родственник - Марьян Заблоцкий. Именно они сейчас активно общаются с депутатами (где-то напрямую, где-то через доверенных лиц) и предлагают вступить в группу Разумкова.
В качестве стимула называются цифры, которые будут платиться ежемесячно, - до 30 тысяч долларов. Выделять эти деньги будут, соответственно, Ахметов и Веревский. Кроме того, депутатам обещают места в проходной части списка будущей партии Разумкова.
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