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НБУ не согласовал продажу Веревскому активов Дельта Банка со скидкой 96%

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НБУ не согласовал продажу Веревскому активов Дельта Банка со скидкой 96%

Центробанк отменил свое решение от 9 апреля 2019 № 280-рш по согласованию продажи пула активов, переданных АО «Дельта Банк» в залог Национальному банку, из-за возможных манипуляций во время торгов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«В этот пул вошли имущественные права по ряду кредитных договоров, в залог по которым были переданы работающие мощности масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктура в порту г. Черноморск», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня состоялись торги по реализации указанного пула активов, на которых ООО «Финансовая компания „Скай“ приобрело их за 182,5 млн грн, тогда как начальная цена лота составляла 868,8 млн грн.

„Национальный банк считает, что проведенный аукцион состоялся с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости“, — подчеркнули в Центробанке.

Также в Нацбанке сообщили, что за три месяца до аукциона, 6 марта, этот же покупатель предлагал в ходе торгов за этот же актив сумму почти в пять раз большую — 906,2 млн грн.

Однако тогда сделка по итогам аукциона была сорвана судебным запретом Окружного административного суда Киева от 5 марта — по иску юридического лица, которое вообще не принимало участия в торгах.

В результате, Фонд гарантирования вкладов физлиц повторно выставил указанные активы на торги после получения соответствующего согласования от Нацбанка.

„Национальный банк видит возможные злоупотребления в действиях покупателя — ООО“ Финансовая компания „Скай“, поскольку за три месяца активы (с которыми по существу не происходило изменений) не могли обесцениться в несколько раз», — отметили в НБУ.

В связи с этим Национальный банк как залогодержатель части активов сообщил Фонду гарантирования вкладов об отмене своего предыдущего решения (которым предоставлялась согласие на реализацию активов) — «в связи с наличием обстоятельств, которые могли повлиять на исход торгов и реализации имущества по заниженной стоимости».

«Национальный банк уверен, что, проанализировав всю имеющуюся в его распоряжении информацию, Фонд гарантирования вкладов примет взвешенное и ответственное решение относительно дальнейших действий», — отметили в НБУ.

И напомнили, что от успешности реализации залогового имущества зависят погашения неплатежеспособными банками задолженности по предоставленным кредитам рефинансирования.

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Напомним, что победителем аукциона Фонда гарантирования по продаже пула масложировых активов Дельта Банка на 4,9 миллиарда грн стало ООО «Финансовая компания «Скай», конечным бенефициаром которого является Андрей Веревский.

Дисконт в этой сделке должен был составить 96,2%.

Таким образом, предприятия, на создание которых было потрачено более 4 млрд грн клиентов «Дельта банка», обесценились до 4% от стоимости.

НБУ, Дельта Банк, Андрей Веревский
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