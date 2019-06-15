Епифаний признал, что не смог договориться с Филаретом

Митрополит ПЦУ Епифаний заявил, что не может выполнить условия, которые ему поставил почетный патриарх Филарет, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально. По словам Епифания, он пытался найти компромисс, но «слышал только язык ультиматумов». Об этом он сказал в эфире «Радио НВ».
Среди условий, которые ему поставил почетный патриарх Филарет, Епифаний, в частности, назвал восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие устава Киевского патриархата или созыва Синода Киевского патриархата.
«Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано до сих пор, мы сейчас ведем общение только через СМИ», — подчеркнул Епифаний.
Епифаний объяснил суть разногласий с Филаретом: разногласия касаются вопроса власти — почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины.
Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалию ПЦУ.
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