СБУ уведомила о подозрении четырем лицам в деле о катастрофе MH17

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве террористического акта, который привел к крушению «Боинга 777» Малазийский авиалиний (рейса MH17) в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщается в среду днем на сайте СБ Украины, следователи Главного следственного управления СБУ составили сообщение о подозрении трем гражданам РФ: — Игорю Гиркину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (Виды соучастников, — организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины, — Сергею Дубинскому в совершении преступления, предусмотренного (Виды соучастников, — организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины; — Олегу Пулатову в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (Виды соучастников — пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

Также составлено сообщение гражданину Украины Леониду Харченко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (Виды соучастников — пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

В уцкраинской спецслужбе отметили, что в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014г по факту сбивания пассажирского самолета «Боинг 777» (рейс MH17) авиакомпании «Малазийские авиалинии», которое привело к гибели 298 человек, продолжается досудебное расследование.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что «в ходе следствия украинские правоохранители вместе с другими членами международной совместной следственной группы допросили в качестве свидетелей 259 человек, в сети Интернет исследовано около 5,5 млрд страниц сайтов (соцсети, блоги, форумы, видеохостинги), из которых сохранено около 700 млн страниц имеющих значение для расследования».

Луценко также подчеркнул, что в среду общая следственная группа (JIT) составила первые 4 уведомления о подозрении.

«Внимательно читая текст подозрений первым четвёртый лицам, просматривая обнародованные разговоры подозреваемых, можно понять дорожную карту последующих — в фокусе следствия находятся российские военные и политики, которые выполняли и организовывали это преступление», — написал Луценко.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, сегодня в Нидерландах официально назвала имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17. Это — бывший министр обороны сампровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.