В Украину не пустили двух ирландцев, кричавших «ДНР, вперед!»

Госпогранслужба запретила въезд двум ирландцам, которые прибыли из Дублина в аэропорт «Борисполь», имели при себе символику РФ, георгиевские ленты и выкрикивали «ДНР, вперед!».

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Пограничники ОКПП „Киев“ выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, из слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс у иностранцев не было», — сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».

В багаже ирландцев пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты.

«Граждане Ирландии через государственную границу не пропущены и проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года», — заявили в пограничной службе.