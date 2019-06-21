В Украину не пустили двух ирландцев, кричавших «ДНР, вперед!»

Госпогранслужба запретила въезд двум ирландцам, которые прибыли из Дублина в аэропорт «Борисполь», имели при себе символику РФ, георгиевские ленты и выкрикивали «ДНР, вперед!».
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Пограничники ОКПП „Киев“ выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, из слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс у иностранцев не было», — сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».
В багаже ирландцев пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты.
«Граждане Ирландии через государственную границу не пропущены и проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года», — заявили в пограничной службе.
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