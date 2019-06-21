У Шуфрича выявили незадекларированных активов на более чем 27 млн грн

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе проверки деклараций за 2016 и 2017 годы народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Нестора Шуфрича выявило признаки декларирования недостоверной информации на более 27 млн грн.
Как сообщается в пятницу на сайте НАПК, народный депутат в декларации за 2016 год не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: двух земельных участков, двух жилых домов и 6-ти квартир. Сведения об еще одном участке депутата отсутствуют в декларациях вообще.
«Подавая декларацию за 2017, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а, следовательно, известная депутату», — сообщает НАПК.
По информации Нацагентства, общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 — более 13 млн грн.
«Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины», — напомнили в НАПК.
Нацагентство проинформировало о выявленных правонарушениях Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.
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