Украинская делегация потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания за нарушение регламента

Украинская делегация требует отстранить президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье от ведения ею заседания из-за нарушения регламента, сообщил председатель делегации Верховной Рады в Ассамблеи Владимир Арьев.

«Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов», — написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он пояснил, что президент ПАСЕ допустила нарушение регламента: «Произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих)».

«Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но отказалась исправлять неправомерные действия», — поделился Арьев.

Напомним, что сегодня в ПАСЕ решается вопрос возврата прав российской делегации, которых она была лишена в 2014 году за аннексию Крыма и вмешательство в ситуацию на Донбассе.