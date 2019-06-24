Украинская делегация потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания за нарушение регламента

Украинская делегация требует отстранить президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье от ведения ею заседания из-за нарушения регламента, сообщил председатель делегации Верховной Рады в Ассамблеи Владимир Арьев.
«Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов», — написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.
Он пояснил, что президент ПАСЕ допустила нарушение регламента: «Произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих)».
«Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но отказалась исправлять неправомерные действия», — поделился Арьев.
Напомним, что сегодня в ПАСЕ решается вопрос возврата прав российской делегации, которых она была лишена в 2014 году за аннексию Крыма и вмешательство в ситуацию на Донбассе.
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