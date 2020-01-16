Народные депутаты просят СБУ запретить въезд российским певцам Сюткину и Серову

Народные депутаты обратились в СБУ с просьбой запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову, которые посещали аннексированный Крым.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев.
«40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине», — написал он.
И предупредил, что в случае бездействия СБУ, «концерты спокойно не пройдут». По его мнению, «это нетрудно предположить».
Отметим, что выступление Сюткина должно состояться 27 апреля во дворце «Украина», анонс концерта был опубликован на сайте Concert.ua. Серов планирует выступить 23 марта также во дворце «Украина».
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