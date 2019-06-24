Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров по территории России в третьи страны. Соответствующие изменения, согласно указу главы российского государства, должны быть внесены в документ о контрсанкциях в отношении продуктов из Украины. Указ опубликован на официальном российском портале нормативно-правовых актов.

Согласно решению Путина, перевозиться товары из Украины могут автомобильным и железнодорожным транспортом. Транзит будет разрешен «при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов». В силу изменения должны вступить с 1 июля.

Ограничения на транзит украинских товаров по территории России Путин ввел в начале 2016 года. По решению Путина, транзит товаров из Украины через Россию тогда мог осуществляться только с территории Беларуси.

Тогда же Путин расширил и распространил продуктовое эмбарго в отношении западных товаров, в том числе на товары из Украины. Этот запрет предусматривает эмбарго на ввоз в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов из стран, поддержавших антироссийские санкции. 24 июня действие этих контрсанкций в отношении западных товаров Путин продлил еще на год, до конца 2020 года.