Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров по территории России в третьи страны. Соответствующие изменения, согласно указу главы российского государства, должны быть внесены в документ о контрсанкциях в отношении продуктов из Украины. Указ опубликован на официальном российском портале нормативно-правовых актов.
Согласно решению Путина, перевозиться товары из Украины могут автомобильным и железнодорожным транспортом. Транзит будет разрешен «при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов». В силу изменения должны вступить с 1 июля.
Ограничения на транзит украинских товаров по территории России Путин ввел в начале 2016 года. По решению Путина, транзит товаров из Украины через Россию тогда мог осуществляться только с территории Беларуси.
Тогда же Путин расширил и распространил продуктовое эмбарго в отношении западных товаров, в том числе на товары из Украины. Этот запрет предусматривает эмбарго на ввоз в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов из стран, поддержавших антироссийские санкции. 24 июня действие этих контрсанкций в отношении западных товаров Путин продлил еще на год, до конца 2020 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016