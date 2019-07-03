Глава МИД Канады процитировала Путина на конференции по Украине

Глава МИД Канады Христя Фриланд процитировала во вторник на проходящей в Торонто конференции по реформам на Украине слова президента РФ Владимира Путина о том, что современная либеральная идея изжила себя.

«Я хочу начать свое выступление с цитаты человека, высказывания которого вы не ожидаете услышать здесь. И это президент Владимир Путин. В преддверии саммита G20 он дал интервью газете Financial Times, где сказал, что „либеральная идея изжила себя“. Вчера мы отмечали национальный праздник — День Канады, и я надеюсь, что вы простите меня за излишнюю патриотичность, но правда заключается в том, что ни одна другая страна так резко не критиковала данное заявление Путина, как Канада», — указала Фриланд.

По ее словам, премьер-министр Канады Джастин Трюдо «отстаивает принципы либеральной демократии как внутри страны, так и по всему миру». «Поддержка демократий и мирового порядка — это основа внешней политики Канады», — утверждала глава МИД. Ее выступление транслировалось в Twitter внешнеполитического ведомства.

В опубликованном на прошлой неделе интервью Financial Times российский лидер заявил, что современная либеральная идея «себя просто изжила окончательно», вызвав активные дискуссии по этому поводу среди западных СМИ и политиков. Как заметил Путин, «западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны», в том числе мультикультурализм. В качестве примера президент РФ привел кризис с мигрантами в Европе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже объяснил, что «Путину близки идеи либерализма, но он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах». Представитель Кремля добавил, что проблема заключается не в самих либеральных идеях, а в том, что они, «по сути своей, стали агрессивно доминирующими, и их стали просто буквально принудительно вменять в идеологию другим».

Третья конференция по реформам в Украине проходит в Торонто 2-4 июля с участием президента Владимира Зеленского, западных политиков и экспертов.