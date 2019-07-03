Глава МИД Канады процитировала Путина на конференции по Украине

Глава МИД Канады Христя Фриланд процитировала во вторник на проходящей в Торонто конференции по реформам на Украине слова президента РФ Владимира Путина о том, что современная либеральная идея изжила себя.
«Я хочу начать свое выступление с цитаты человека, высказывания которого вы не ожидаете услышать здесь. И это президент Владимир Путин. В преддверии саммита G20 он дал интервью газете Financial Times, где сказал, что „либеральная идея изжила себя“. Вчера мы отмечали национальный праздник — День Канады, и я надеюсь, что вы простите меня за излишнюю патриотичность, но правда заключается в том, что ни одна другая страна так резко не критиковала данное заявление Путина, как Канада», — указала Фриланд.
По ее словам, премьер-министр Канады Джастин Трюдо «отстаивает принципы либеральной демократии как внутри страны, так и по всему миру». «Поддержка демократий и мирового порядка — это основа внешней политики Канады», — утверждала глава МИД. Ее выступление транслировалось в Twitter внешнеполитического ведомства.
В опубликованном на прошлой неделе интервью Financial Times российский лидер заявил, что современная либеральная идея «себя просто изжила окончательно», вызвав активные дискуссии по этому поводу среди западных СМИ и политиков. Как заметил Путин, «западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны», в том числе мультикультурализм. В качестве примера президент РФ привел кризис с мигрантами в Европе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже объяснил, что «Путину близки идеи либерализма, но он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах». Представитель Кремля добавил, что проблема заключается не в самих либеральных идеях, а в том, что они, «по сути своей, стали агрессивно доминирующими, и их стали просто буквально принудительно вменять в идеологию другим».
Третья конференция по реформам в Украине проходит в Торонто 2-4 июля с участием президента Владимира Зеленского, западных политиков и экспертов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016