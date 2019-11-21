Христя Фриланд стала вице-премьером Канады

Бывшая глава канадского МИД Христя Фриланд в составе нового правительства заняла пост вице-премьера, сообщила в четверг газета The Globe and Mail.
«Мы с Христей тесно работали над некоторыми важными делами, которые стоят перед Канадой и миром, они, откровенно говоря, затрагивают национальное единство, энергетику и окружающую среду, затрагивают отношения между всеми провинциями и регионами страны — это будет чрезвычайно важно в то время, когда мы видим совершенно различные точки зрения по всей стране», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, высоко при этом оценивая работу Фриланд.
Отмечается, что бывшая глава МИД Канады также будет отвечать за отношения между Канадой и США и за решение региональных проблем.
Христя Фриланд по материнской линии имеет украинские корни.
В начале карьеры Фриланд работала журналистом в Украине и была стрингером для ряда англоязычных изданий.
Она неоднократно заявляла, что Канада и ее союзники непоколебимы в поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Она отмечала, что Россия может вновь стать членом G8 при условии возврата Крыма Киеву и прекращения конфликта на востоке Украины.
Трюдо накануне представил новый кабинет из 36 министров, четверо их которых имеют индийское происхождение.
Главой МИД назначен специалист по международной торговле и международный адвокат Франсуа-Филипп Шампань, член палаты общин Билл Морно занял пост министра финансов, министр национальной обороны Канады Харджит Сарджан сохранил пост.
Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюд выиграла всеобщие выборы в Канаде в октябре.
Он возглавляет правительство либерального меньшинства.
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