Канада не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса

Канада не будет признавать паспорта гражданина Российской Федерации, выданные жителям оккупированной части Донбасса, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман со ссылкой на соответствующее сообщение канадского МИД.

«Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса. Возможность принятия этого решения мы обсуждали в мае — во время визита главы МИД Канады Христи Фриланд в Киев», — написал Гройсман в своем аккаунте в Твиттер в среду утром.

Премьер приветствовал этот шаг канадского правительства и поблагодарил за поддержку.