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«Укрзализныця» готова за 500 миллионов забрать у Киева городские электрички

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«Укрзализныця» готова за 500 миллионов забрать у Киева городские электрички

АО «Укрзализныця» при поддержке властей Киева готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express, сообщила пресс-служба УЗ в четверг.

Компания отмечает, что в 2012 году на баланс КП «Киевпастранс» для городской электрички было передано 10 электропоездов.

«Ситуация критическая. Сегодня, например, из-за их неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички были отменены. Мы предлагаем „Киевпастрансу“ вернуть нам эти поезда и выделить на их восстановление 500 млн грн: 50 млн грн на каждый. Этих средств будет достаточно, чтобы провести капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации этого подвижного состава. Кроме того, фактически это те средства, которые город тратит ежегодно на содержание этих поездов. Дальнейшие расходы и организацию работы мы берем на себя», — цитирует пресс-служба УЗ директора регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» Романа Веприцкого.

Он также рассказал, что проект Kyiv City Express «Укрзализныця» планирует реализовать в течение 2019-2021 гг.

«Это не строительство новой железнодорожной сети, а модернизация существующей и удобное сочетание между собой маршрутов. Общая длина проекта составит 343 км, он соединит между собой 46 железнодорожных станций Киевского региона. В частности, это броварское, белоцерковское, трипольское и бориспольское направления, которые будут соединены городской электричкой», — добавил директор филиала.

По предварительным подсчетам УЗ, благодаря такой организации железнодорожного сообщения «Укрзализныця» сможет ежедневно перевозить 80 тыс. пассажиров в день или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта пока составляет несколько миллиардов гривен.

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«Это должен быть проект с финансированием из бюджета Киева и городов-сателлитов столицы. Мы успешно запустили бориспольский экспресс и понимаем, что есть необходимость полного качественного обновления пригородного сообщения киевского узла», — добавляют в компании.

Движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011-го запущен кольцевой маршрут протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.

Укрзалізниця, городская электричка
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