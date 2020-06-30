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Киев запускает городскую электричку

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Киев запускает городскую электричку

С 1 июля в Киеве возобновит движение городская электричка. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«С 1 июля восстанавливается кольцевое движение городской электрички», — говорится в сообщении.

Кроме того, там публикуют примерное расписание движения поездов:

в утренний час пик — в направлении Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница)
в вечерний час пик — в направлении Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница).

В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения.

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В сообщении подчеркнули, что будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.

 

городская электричка
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