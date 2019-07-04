Свежий опрос: в Раду проходят все те же пять партий

Проходной барьер в 5% на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, могут преодолеть пять политических сил, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 29 июня по 3 июля 2019 года.

Согласно результатам опроса, 62% респондентов выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах, еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% — не будут голосовать, 3% — не определились.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также преодолевают проходной барьер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,4%), «Европейская солидарность» (8,3%), «Голос» (7,2%) и Всеукраинское объединение «Батькивщина» (7,2%).

Остальные партии, согласно результатам исследования, проходной барьер не преодолевают. Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,8% определившихся с выбором, «Оппозиционный блок» — 3,1%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,8%, «Гражданскую позицию» и Радикальную партию — по 2,4%, Всеукраинское объединение «Свобода» — 2,3%.

В ходе соцопроса методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс 500 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.