Нардеп Микитась набросился на председателя общины и разбил ему телефон

В Любече Черниговской облести произошла стычка между нардепом группы «Воля народа» и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.
Об этом сообщает UA Чернигов, которое приводит любительское видео очевидца инцидента.
Сначала между мужчинами возникла словесная перепалка: Микитась ругался и угрожал Пинчуку тюрьмой. Председатель ОТГ позвонил в полицию. Затем между ними произошла потасовка, Микитась отобрал у Пинчука мобильный телефон и бросил его в стену.
Пинчук вызвал «скорую».
По словам пресс-секретаря ГУНП в Черниговской области Юлии Ковтун, полиции об этом конфликте поступил вызов. Полиция приехала, установила свидетелей происшествия.
В свою очередь Государственное бюро расследований сообщает, что начало досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом.
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой.
Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия для надлежащей фиксации совершенного правонарушения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016