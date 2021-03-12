Микитася освободили из-под стражи

Суд освободил из-под стражи экс-президента компании «Укрбуд» Макисма Микитася, сообщил в Facebook его адвокат Артур Габриелян. В СИЗО Микитась оказался по подозрению в похищении юриста Олега Мирошниченко и вымогательстве.

«Удовлетворили мое ходатайство! Максим Микитась освобожден из-под стражи и он едет домой», — написал Габриелян.

Это же подтвердил и сам Микитась на своей странице в Facebook.

«Официально! Решением Шевченковского районного суда Киева освобожден из-под стражи. Несправедливая мера пресечения изменена! Еду к домой! К дочкам, к жене. Затем к моей любимой маме», — написал он.

Микитась также поблагодарил всех, кто помогал ему в трудное время. «Меня арестовали за полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу — а здесь почти такая же новогодняя погода. Надо отдохнуть и побыть с семьей», — добавил он.

Напомним, что 29 декабря прошлого года в Нацполиции заявили, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве. По данным следствия, 8 декабря в Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а затем установили и непосредственного заказчика преступления.

Исполнители обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тыс. долларов. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику. На следующий день задержали и двух соорганизаторов.

31 декабря прошлого года суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля. Его арестовали прямо в зале суда.