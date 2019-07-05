У нового глава Донецкой области есть брат в ДНР, с которым тот не общается

Президент Владимир Зеленский сообщил, что новый губернатор Донетчины Павел Кириленко не общается со своим братом, который проживает на неподконтрольной территории Донбасса.
Об этом он сказал во время представления Кириленко в Краматорске, передает УП.
«Мы все понимаем, что там (на неподконтрольной Киеву территории — Ред.) живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить. Конечно, у Паши там семья, там родители его и там брат... Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Павел предлагал... понятно, это их выбор», — сказал Зеленский.
«А что касается брата Павла... то с братом он не разговаривает из-за политических разногласий. Сам Павел оставил ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации», — добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в базе «Миротворца» боевиком так называемой «ДНР» значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.
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