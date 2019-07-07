Wizz Air в сентябре временно перейдет в аэропорт «Борисполь»

Wizz Air из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского перенесет свои рейсы в аэропорт «Борисполь».
Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что в связи с этим возможно незначительное изменение расписания вылетов и прилетов.
«Пассажиры, чьи рейсы будут нарушены, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты», — заявили в Wizz Air.
В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из аэропорта «Киев», но не захочет лететь из «Борисполя», он сможет вернуть без штрафа полную стоимость авиабилета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт, который можно будет использовать для осуществления других бронирований.
Напомним, что международный аэропорт «Киев» им. И.Сикорского будет закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016