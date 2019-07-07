Wizz Air в сентябре временно перейдет в аэропорт «Борисполь»

Wizz Air из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского перенесет свои рейсы в аэропорт «Борисполь».

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в связи с этим возможно незначительное изменение расписания вылетов и прилетов.

«Пассажиры, чьи рейсы будут нарушены, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты», — заявили в Wizz Air.

В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из аэропорта «Киев», но не захочет лететь из «Борисполя», он сможет вернуть без штрафа полную стоимость авиабилета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт, который можно будет использовать для осуществления других бронирований.

Напомним, что международный аэропорт «Киев» им. И.Сикорского будет закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.