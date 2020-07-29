В аэропорту «Киев» появился пункт тестирования на коронавирус

В аэропорту «Киев» им. Игоря Сикорского появился специальный пункт, где пассажиры могут пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

«Тестирование осуществляется в общедоступной зоне, у медпункта на первом этаже Терминала А. Анализы берут сотрудники клиники VERDE Medical Clinic. Исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран „красной зоны“, но тест может пройти любой пассажир», — говорится в сообщении.

Результат исследования поступает на е-мейл пассажира в течение 24 часов. Стоимость услуги составляет 1700 грн за одного человека.