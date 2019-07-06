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«Вдали от дома»: чем порадует зрителя новый «Человек-паук»

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«Вдали от дома»: чем порадует зрителя новый «Человек-паук»

«Человек-паук» Джона Уоттса по-прежнему отлично справляется со своими задачами и даже хорошо смотрится после финала «Мстителей».

Класс, в котором учится Питер Паркер (Том Холланд), он же Человек-паук, отправляется на каникулы в Европу. Каникулы очень кстати: только что похоронили Тони Старка, Питеру названивает Ник Фьюри (Сэмюэль Л.Джексон), Хэппи (Джон Фавро) положил глаз на тетушку Мэй (Мариса Томей). В программе поездки — Венеция и Париж, и Питер хочет воспользоваться романтическими декорациями и признаться в своих чувствах однокласснице Эм Джей (Зендая), которая, кажется, не проявляет к нему особенного интереса. В последний момент тетя запихивает Питеру в чемодан костюм Человека-паука, и он, разумеется, пригодится: едва школьники успевают осмотреться в Венеции, из Гранд-канала поднимается какое‑то водяное чудище и начинает крушить памятники архитектуры. На мосту Риальто к уже слегка отчаявшемуся Паркеру присоединяется летающий супергерой со сферой на голове, метающий зеленые молнии (Джейк Джилленхол).

Риальто дело не ограничится: будет и Карлов мост, и Тауэр-бридж. В качестве небольшого спойлера сообщим, что после изменения маршрута до Парижа герои так и не доедут, но все равно побывают в целом ряде европейских стран — причем некоторые из них, что особенно мило, действительно сняты в Европе. Если проводился тендер, больше всего продюсерам занесли голландцы. А меньше всего, видимо, австрийцы. Впрочем, тут есть о чем поспорить. Так или иначе, немного оголтелого голливудского туризма украшает любой блокбастер: помимо достопримечательностей, появляются «восточно-европейская модель» (как раз в «Австрии» в сцене без штанов), суровый мужчина по имени Димитрий и так далее.

Иначе говоря, если вышедшая ровно два года назад первая серия нынешней версии «Человека-паука» была сделана по лекалам «Клуба «Завтрак» и «Феррис Бьюллер берет выходной», то вторая — снятая тем же Джоном Уоттсом — временами напоминает бессмертный «Евротур». Минус шутки про секс, плюс шутки про подержаться за руки. Роль Джейкоба Баталона в роли смешного лучшего друга осталась примерно такой же, как в «Возвращении домой», роль Зендаи значительно выросла, и она, в общем, подходящая пассия для современного Человека-паука — вроде и диснеевская старлетка, а вроде и нормальная девушка.

Действие начинается как бы сразу после финала «Мстителей». Богатая тема исчезновения на пять лет, а потом возвращения половины населения Земли — теперь это называется «Скачок» в неточном русском переводе (Blip в оригинале) — затронута в первых же сценах, но коротко: поскольку исчезавшие не повзрослели (или не постарели), то чей‑то младший брат превратился в старшего, а отдельные одноклассники по-прежнему 16-летних Паркера и его друзей стали взрослыми детинами. Раньше супергерои растягивали время без Перчатки Бесконечности: предыдущий Питер, Эндрю Гарфилд, спокойно заканчивал школу в 31.

Ах да, супергерои. Их тут совсем немного (марвеловский минимум, очевидно), что на контрасте с «Финалом» может, наверное, только радовать. В интригу на этом фронте вдаваться не будем — она забавная и в каком-то смысле даже многозначительная, хотя и сшитая совсем белыми нитками, если задуматься. Кроме того, Паркер громче других оплакивает Тони Старка — еще одну оставившую его фигуру отца — и переживает, сможет ли влезть, фигурально выражаясь, в его костюм. Но поскольку остальные Мстители (и не только; дождитесь сцены после титров) на время сольных выходов Паука берут отпуск, ясно, что у него не получится всю жизнь ловить карманников в Квинсе.

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Этот мотив сиротства и преодоления — единственное, что отделяет «Вдали от дома» от чистой комедии. Том Холланд в этом жанре очень хорош, к Джилленхолу есть вопросы, но бог с ним. Даже на фоне самых легкомысленных марвеловских фильмов (включая «Человека-муравья») сегодняшний «Человек-паук» выглядит невесомо, что можно только приветствовать. Пускай он и дальше парит на своей паутинке — редкий комикс, который не стесняется обращаться к своей демографически целевой аудитории напрямую.

Источник

кино, комиксы, Человек-паук
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