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Юридическое слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка завершат осенью

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Юридическое слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка завершат осенью

Перевод бизнеса Укрсоцбанка (УСБ) в Альфа-Банк фактически уже завершился: на балансе УСБ осталось порядка 6% клиентов от их числа по состоянию на начало 2017 года, юридическое слияние ожидается этой осенью, сообщил генеральный менеджер совета банковской группы Альфа-Банка, председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек.

«Объединение фактически уже завершилось, так как мы все время фокусировались не на юридическом слиянии, а на переводе активного бизнеса Укрсоцбанка на платформу Альфа-Банка Украина», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что из этих 6% клиентов активных всего 11 тысяч.

Свитек напомнил, что за 2018 год из УСБ было переведено 80% клиентов и 90% остатков, а более сложный вопрос единой IT-системы был завершен несколько недель назад.

«На данный момент по Укрсоцбанку мы мигрировали на Альфу больше 8 миллионов счетов — и открытых, и закрытых, свернули почти 90% всех IT-систем и серверов, в том числе отключили от системы все мобильные приложения и интернет-банкинг. Мы также уже закрыли все отделения Укрсоцбанка и перевели практически всех его сотрудников в Альфа-Банк, осталась только инкассация и одно отделение Укрсоцбанка», — описал текущую ситуацию глава банковской группы.

Он отметил, что миграция до 90% клиентов — это очень высокий показатель для объединения банков.

«Для нас в этом процессе качество было важнее количества. Поэтому мы довольны результатом», — сказал Свитек.

По его словам, самый крупный портфель, который остался на площадке УСБ — это портфель плохих кредитов, однако должникам банка не стоит надеяться на послабление после его присоединения к Альфа-Банку.

«Поэтому юридическое слияние де факто уже не отразится ни на клиентах, ни на кредиторах Укрсоцбанка», — подчеркнул Свитек.

Он сообщил, что вопрос юридического слияния еще остается открытым и будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета в ближайшие недели. Глава группы спрогнозировал, что юридически слияние произойдет этой осенью.

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Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанк от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-Банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. С того времени группа ABH проводит консолидацию активов в Украине, что должно привести к созданию на базе Альфа-Банка крупнейшего в стране частного банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (69,614 млрд грн), Укрсоцбанк — 12-е место (37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

Укрсоцбанк, Альфа-Банк
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