Гражданская жена Тымчука признала, что тот был в депрессии и застрелился

Гражданская жена народного депутата Дмитрия Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает Украинская правда.
«Она (сожительница — Ред) отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12.00 Тымчук себя застрелил», — отмечается там.
Также сообщается, что в момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.
По ее словам, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тимчук высказывал суицидальные намерения.
О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.
Напомним, что после гибели Тымчука его однопартиец Антон Геращенко писал, что нардеп застрелился при чистке наградного оружия. Во фракции «Народный фронт» также не исключали, что народного избранника убили.
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