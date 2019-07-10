Новый опрос: в Раду могут пройти от 4 до 6 партий

Украинцы готовы провести в Верховную Раду 4-6 политических партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — «За Жизнь», «Европейская Солидарность», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Голос» и «Сила и Честь».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Среди тех, кто определился, 48,5% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 14,1% — за партию «Оппозиционная платформа — «За Жизнь», 9,2% — за партию «Европейская Солидарность», 6,2 % — за «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Также проходной барьер в 5% преодолевают (с учетом погрешности) партии «Голос» (4,4%) и «Сила и Честь» (4,1%).

Остальные партии, согласно опросу, не имеют шансов попасть в парламент.

Напомним, что согласно опросу КМИС от 26 мая — 7 июня, «Слугу народа» поддерживали 48,5% опрошенных, «Оппозиционную платформу — «За жизнь» 11,8%, «Европейскую Солидарность» 8,1%, «Батькивщину» 7,8%, «Голос» 5,6% и «Силу и честь» 3,8%.

65,9% респондентов заявили, что точно или скорее собираются голосовать на выборах 21 июля в Верховную Раду, в т.ч. 48,8% точно собираются голосовать на них.