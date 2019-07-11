Иранские корабли попытались захватить британский танкер

Пять кораблей, которые якобы принадлежат Иранской революционной гвардии приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе в среду и предлагали остановиться в иранских водах неподалеку, но отошли после предупреждения британского военного корабля, заявили чиновники США. Об этом сообщает Reuters.

Американские чиновники, выступая на условиях анонимности, заявили, что инцидент произошел в среду, когда британский нефтяной танкер British Heritage находился у северного входа в Ормузский пролив.

«Фрегат Королевского флота HMS Montrose, который был также там, нацелил оружие на иранские корабли и призвал отступить, после чего они разошлись», — сказал один из чиновников.

«Это было преследование и попытка нарушить прохождение», — сказал другой чиновник.

Министерство обороны Соединенного Королевства уже подтвердило, что иранские катера пытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе. Об этом в четверг сообщила радиостанция LBC.

По ее данным, экипажу удалось настоять на проходе через пролив.

Ранее Вашингтон обвинил Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры в Персидском заливе, а Иран сбил американский беспилотник.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.