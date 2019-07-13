С 15 июля первые станции киевского метро начнут работать без жетонов

В Киевском метрополитене с 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюлях станции «Нивки» (выход к пожарной части) и станции «Ипподром» (выход к Ипподрому), сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Фейсбук.
В указанных местах будут работать только «современные средства оплаты». В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать в других вестибюлях данных станций и всех остальных.
«Напоминаем: полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года», — отмечено в сообщении.
Киевский метрополитен предлагает пассажирам выбрать удобную карточку для оплаты проезда: карточку метро, бесконтактную банковскую карту или е-билет.
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