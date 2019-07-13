Зеленский потребовал у и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

«Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если он сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Фейсбуке, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Фейсбуке. То есть вы людей отправили в отпуск», — сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе, передает Интрефакс-Украина.

Власов указал, что «за этот короткий срок цель достигнута», и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей. «Два должностных лица ушли в отпуск, по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение», — отметил он.

«Вы считаете, что я идиот? Ладно я, — вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов», — сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

«Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин», — ответил и.о. главы ГФС.

Как сообщалось, 9 июля Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

«По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой», — написал он на своей странице в Facebook.

6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области президент Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав четырех указанных таможен.