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Кличко снова пообещал метро на Троещину

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Кличко снова пообещал метро на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство четвертой линии столичного метрополитена начнется после достройки Подольско-Воскресенского моста и продлится 5 лет, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Развитие транспортной инфраструктуры — это одно из приоритетных направлений нашей работы. И дальнейшее строительство метрополитена — ключевая задача. Мы ознакомились с возможностями, которыми располагает компания China Railway International Group and China Pacific Construction Group (CPCG). И я уверен, что этот проект тоже будет приоритетным для наших партнеров, чтобы реализовать его в максимально короткий срок», — цитирует пресс-служба КГГА Виталия Кличко.

По словам мэра Киева, сейчас идет работа по согласованию «дорожной карты», в которой будут прописаны поэтапные действия как столичной власти, так и специалистов компании China Pacific Construction Group. По проекту новая линия метрополитена будет почти 30 км в длину с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией. Для ее эксплуатации должны быть построены два электродепо — основное «Троещина» и второе — «Гатное».

Стоимость строительства оценивается в $2 млрд, при этом 85% прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

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«Очень хорошо, что такие всемирно известные компании начинают сотрудничество с нами. Я в свою очередь лично выступаю гарантом защиты инвестиций. Уверен, что до конца этого года мы подготовим все необходимые документы. И начнем работать», — отметил мэр.

Виталий Кличко, метро, метро на Троещину
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