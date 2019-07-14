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Летающая платформа и роботы: На Елисейских полях прошел военный парад в честь Дня взятия Бастилии

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Летающая платформа и роботы: На Елисейских полях прошел военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Традиционный многочасовой военный парад завершился в воскресенье на Елисейских Полях. Трансляцию мероприятия, проводимого в день Национального праздника, вели основные французские телеканалы.

Парад принимал президент и верховный главнокомандующий Эмманюэль Макрон. Покинув Елисейский дворец, он торжественно объехал выстроенные войска и поднялся на гостевую трибуну.

Главной темой парада в этом году стало военное сотрудничество стран Евросоюза, в частности в рамках выдвинутой год назад Макроном Европейской инициативы вмешательства. В этой программе, предусматривающей совместные действия в случае чрезвычайных военных и гуманитарных кризисов, участвуют вместе с Францией 10 стран. Именно их представители открыли парад, пронеся по Елисейским полям свои военные эмблемы. В числе проходивших колонн войск были, в частности, представители армий Германии, Испании и Бельгии.

На трибуне вместе с французским президентом находился целый ряд европейских лидеров, в частности канцлер ФРГ Ангела Меркель. НАТО была представлена генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, а Еврокомиссия — председателем Жан-Клодом Юнкером.

Всего по Елисейским Полям прошли 4,3 тыс. военных, проехали 237 всадников и 196 бронемашин. Над главной артерией французской столицы пролетели 69 самолетов и 39 вертолетов.

Наибольший интерес из инноваций вызвала в Париже демонстрация летающей платформы для солдат. Снабженная пятью небольшими реактивными двигателями Flyboard Air на высоте в несколько десятков метров проскользила в небе над Елисейскими Полями. Управлял новинкой ее создатель, знаменитый французским инженер Франки Запата.

Среди других представленных инноваций был продемонстрирован колесный робот Stamina, разработанный франко-германским НИИ «Сен-Луи». Он способен перемещаться без использования спутникового навигатора, анализируя изображение окружающей обстановки и сравнивая с заложенной в его память информацией. Это необходимо на случай постановки сильных электронных помех, глушащих все сигналы на поле боя. Не исключается, что на основе Stamina в дальнейшем будут созданы многоцелевые роботизированные системы сухопутных сил Франции.

Также был показан робот Colossus, который уже в этом году помогал пожарным тушить огонь в соборе Парижской Богоматери. Он может легко преодолевать сложные препятствия, изображения с его телекамеры оперативно передаются на дисплей оператору.

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В небе над Елисейскими Полями пролетел и беспилотный летательный аппарат Black Hornet. Это крайне миниатюрное разведывательное устройство. Его длина — всего 16 см, а масс — 33 грамма. Французские вооруженные силы с 2016 года активно используют эту норвежскую разработку в ходе операции «Бархан» по борьбе с исламистскими террористами в зоне стран Сахеля. Беспилотник способен находиться в полете в течение 25 минут и пролететь до 25 км, находясь на расстоянии до 2 км от оператора.

Солдаты одного из ударных подразделений, представленных на параде, были экипированы экзоскелетами, которые, многократно увеличивая силы, позволяют легко переносить 100-килограмовый груз и перемещаться на большие расстояния. Как и армии других стран, Франция уделяет большое внимание разработке различных моделей экзоскелетов.

Франция, парад, робот
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