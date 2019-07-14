Центризбирком показал настоящее лицо кандидата Дарта Вейдера

Центризбирком на своем сайте опубликовал фото кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины, в том числе Дарта Викторовича Вейдера.

Кандидата выдвинула партия «Блок Дарта Вейдера». Он родился и живет в Киеве, является директором ООО «Темная сторона силы». На выборы Вейдер баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе. Свою кандидатуру он выдвинул в конце июня.

Общественное движение «Честно» на своем сайте заявило, что фотографии кандидатов были опубликованы после их обращения. «Отныне украинцы смогут, в частности, увидеть, как выглядят технические кандидаты и „клоны“ известных кандидатов», — указывается в сообщении.