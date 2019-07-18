87% негативных комментариев о деятельности Гройсмана сгенерированы ботами, – исследование

Среди всех украинских политиков наиболее активно интернет-боты используются против Владимира Гройсмана. Доля негативных комментариев в Facebook к его заявленим и новостям о деятельности, сгенерированных ботами, составляет 87%. Об этом свидетельствуют данные исследования VoxUkraine и компании Artellence, в рамках которого изучалось влияние ботов на коммуникацию между политическими субъектами и обществом.
Согласно разработанной исследователями методологии, к ботам относятся аккаунты, которые управляются людьми, но, при этом, имеют значительные отличия от персональных страниц пользователей Facebook.
В частности, признаками бот-аккаунта являются: частота комментариев, на порядок превышающая среднестатистическую (в 15 раз и более), отсутствие фото, географических чек-ин-ов, отсутствие или малое количество друзей и т.д.
В ходе исследования были проанализированы посты на политические темы в Facebook на страницах 332 средств массовой информации и 62 политиков и партий в период с 1 мая по 8 июля 2019 года.
По данным авторов исследования, наиболее активно среди украинских политиков используют ботов Владимир Зеленский (27926 активных бот-аккаунтов), Петр Порошенко (20065), Святослав Вакарчук (823), Юлия Тимошенко (821).
Среди 10 топ-новостей, атакованных ботами, семь в той или иной степени касались деятельности Владимира Гройсмана. При этом доля бот-комментариев негативного характера к отдельным сообщениям достигала 50%. В частности, половина всего обсуждения заявления Премьер-миинстра о том, что местные бюджеты имеют достаточно средств, была сгенерирована ботами. А доля комментариев бот-аккаунтов к заявлению Гройсмана по поводу закона о незаконном обогащении составила 49%.
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