СБУ нашла в Житомирской области «фабрику» фейковых аккаунтов для информационных диверсий РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области нейтрализовали кибергруппу, которая якобы массово создавала фейковые аккаунты по заказу из РФ.

«Установлено, что к противоправной деятельности причастны два жителя Житомирской области. Они наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное ПО производства РФ», — сообщает пресс-центр СБУ.

Так, хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без использования сервисов мобильной связи. Аккаунты злоумышленники реализовывали российским заказчикам через специализированные интернет-платформы, а деньги получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.

«На фейковых аккаунтах представители РФ „разгоняли“ дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.