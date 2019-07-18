Гройсман предлагает провести следующие внеочередные выборы в Раду в 2020 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными выборами в 2020 году, после реформирования парламента.

«Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, надо, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы», — сказал Гройсман в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время, премьер подчеркнул, что следующие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а «весной 2020 года или осенью 2020 года, объединив это с местными выборами, чтобы было дешевле».

По его мнению, 250 депутатов парламента — это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.

«Более того, внедрение открытых списков повысит качество избрания в парламент», — добавил он.

Кроме того, Гройсман заявил, что не поддерживает идею внедрения системы двухпалатного парламента, так как это может замедлить принятие решений.