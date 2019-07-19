Фирма Гладковского продолжает получать миллионы по тайным сделкам с армией

В середине июля Автосборочный завод № 2 компании «Богдан Моторс» получил 78,2 миллиона гривен на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.
Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.
Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет «Богдан Моторс», открытый в «ОТП банке».
За что именно уплачено деньги — количество авто и стоимость за единицу — не указано. Вместе с тем, в этом году пресс-служба «Богдан» сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин «Богдан 2251» и грузовиков «Богдан 6317» в Вооруженные силы Украины.
«Государственный оборонный заказ на этот год был сформирован, еще когда Олег Гладковський занимал должность первого заместителя Секретаря СНБО, и до конца года именно „Богдан Моторс“ будет обеспечивать армию транспортом», — считает Каневский.
Напоминаем, корпорация «Богдан» ранее настаивала, что детали контрактов с Министерством обороны, которые выполняются под грифом государственной тайны, не могут быть раскрыты для общества и средств массовой информации.
Всего в этом году «Богдан Моторс» из бюджета получил более полумиллиарда гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.
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