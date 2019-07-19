Бывшему мэру Ирпеня Карплюку, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение

Генеральная прокуратура подготовила подозрение экс-мэру Ирпеня, кандидату в народные депутаты, Владимиру Карплюку, его планируют вручить 19 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и других процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк», — написала она и выложила фото повестки.

Карплюку подготовили подозрение в уголовном производстве по ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

«Опережая заявления о „политических преследованиях“, отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевщины, только сплошная экономика», — отметила Сарган.

Сам Карплюк накануне называл информацию о подготовке ему подозрения фейком.

Напомним, в 2015 году мэр Ирпеня Владимир Карплюк задекларировал аж 67 квартир (общая площадь более 7 тысяч квадратных метров), которые он приобрел в 2013 году.

В августе 2017 года мэру Ирпеня сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК: во главе ООО «Сарафан» Карплюк, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.

В декабре 2017 года прокурор Киевской области сообщил Карплюку о новых подозрениях: по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).

Также мэру инкриминируют ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

24 июля 2018 года Владимир Карплюк заявил, что сложит полномочия мэра Ирпеня и будет готовиться к парламентским выборам.