НАБУ обыскивает фирму, близкую к Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещениях автомобильной компании «Богдан Моторс», в частности в спортивном клубе «5 элемент».
«Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам», — сообщили в пресс-службе НАБУ.
Предварительная правовая квалификация дела — ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованной группой).
Расследование детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.
Другой информации правоохранители не сообщают из-за необходимости сохранения тайны следствия.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор», более известный как элитный фитнес-клуб «5-й элемент», принадлежит нескольким акционерным обществам, а конечными бенефициарами являются предыдущий президент Петр Порошенко и его соратник, нардеп Игорь Кононенко.
До этого СМИ сообщали, что детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб «5 элемент», принадлежащий Петру Порошенко. Однако правоохранителей не пускали в помещение, объясняя, что там приемная народного депутата.
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